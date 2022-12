Albert Heijn neemt supermarkten Jan Linders over

Supermarktketen Albert Heijn neemt ook winkels van keten Jan Linders over. Het Limburgse familiebedrijf is vooral actief in het zuiden van Nederland en heeft nu nog 63 winkels, waarvan het grootste deel overgaat naar marktleider Albert Heijn. Voor een paar winkels wordt nog naar een nieuwe eigenaar gezocht.

Jan Linders blijft wel actief als franchiseondernemer binnen Albert Heijn. Het neemt ook tien winkels in het zuiden over van het bedrijf uit Zaandam. Albert Heijn zet deze stap om ook in zuidelijk Nederland sterker te worden.

Albert Heijn nam vorig jaar al een groot deel van de supermarkten van DEEN over.