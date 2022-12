Rentevrees zet AEX in het rood, Adyen grootste daler

De AEX-index op het Damrak zakte donderdag dieper in het rood onder aanvoering van fintechbedrijf Adyen. Vooral de chip- en techbedrijven kregen klappen door het vooruitzicht dat de rente in de Verenigde Staten de komende tijd blijft stijgen. De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde woensdag de rente met een half procentpunt en gaf aan nog niet klaar te zijn met het verhogen van de rentetarieven.

Ook de Europese Centrale Bank en de Bank of England zullen naar verwachting later op de dag hun rentetarieven met 0,5 procentpunt verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. In Zwitserland en Noorwegen schroefden de centrale banken de rentes al met respectievelijk 0,5 procentpunt en een kwart procentpunt op. Hogere rentetarieven zijn over het algemeen ongunstig voor meer risicovolle beleggingen zoals aandelen.

Tegenvallende Chinese cijfers over de industriƫle productie en winkelverkopen zorgden eveneens voor koersdruk op de Europese beurzen. De AEX noteerde rond het middaguur 1,3 procent lager op 721,56 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 946,84 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,2 procent.

Adyen was veruit grootste daler in de AEX met een koersverlies van dik 5 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden ook in de staartgroep, met minnen tot 3,3 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verloor 3,1 procent. Telecomconcern KPN, supermarktketen Ahold Delhaize en vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield waren de enige stijgers, met plussen tot 1 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom Pharming 0,3 procent. De biotechnoloog heeft positieve onderzoeksresultaten gepresenteerd van zijn kandidaatmedicijn leniolisib voor de behandeling van een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

Fastned won 1 procent. Het snellaadbedrijf verwacht zijn 250e laadstation in de eerste weken van 2023 te openen. RoodMicrotec steeg 5 procent. De dienstverlener aan de chipsector heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Noorse bedrijf Novelda.

Hennes & Mauritz (H&M) liet weten dat de omzet in de afgelopen drie maanden met 10 procent is gestegen ten opzichte van een jaar geleden. De Zweedse kledingketen verkocht daarbij zijn resterende voorraden in Rusland en sloot eind november zijn laatste winkels in dat land. Het aandeel zakte ruim 4 procent in Stockholm.

De euro was 1,0618 dollar waard, tegen 1,0659 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg een fractie in prijs tot 77,31 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 82,81 dollar per vat.