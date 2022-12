Adidas: enorm grote vraag naar voetbalshirts van Messi

Het Duitse sportartikelenmerk Adidas ziet een enorm grote vraag naar voetbalshirts met de naam van de Argentijnse sterspeler Lionel Messi in aanloop naar de finale van het WK voetbal komende zondag tussen Argentiniƫ en Frankrijk in Qatar. Volgens Adidas zijn de voorraden aan Messi-shirts met rugnummer 10 en shirts van andere Argentijnse spelers in sommige landen erg klein en zijn er zelfs tekorten.

Adidas stelt dat er wereldwijd een “buitengewone” vraag is naar de jerseys. De onderneming is nu hard bezig de productie te verhogen. “We werken eraan om meer shirts naar de fans te krijgen zodat ze een uitzonderlijke reis voor het nationale team van ArgentiniĆ« kunnen vieren.” De 35-jarige Messi heeft gezegd dat het WK van Qatar zijn laatste wereldkampioenschap zal worden.

Adidas is al tientallen jaren een sponsor van het Argentijnse elftal. De Amerikaanse rivaal Nike is sponsor van het Franse voetbalteam.