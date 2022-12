Australische boete voor ING voor overtreden regels klantendata

ING heeft in Australië een boete gekregen voor het overtreden van de regels rond consumentengegevens in het land. Volgens de toezichthouder van het land heeft de bank daar drie deadlines gemist om aan de wettelijke regels te voldoen. Daarnaast had ING misleidende informatie aan zijn klanten gegeven. Nadat de toezichthouder ING daarop had gewezen, verwijderde de bank die informatie weer.

In Australië blijven consumenten eigendom van hun data en mogen zij aangeven wat bedrijven ermee mogen doen. Dat systeem ging als eerste van start in de bank- en energiesector, maar ING was niet op tijd in staat om de data die ze hadden met klanten te delen.

Voor de vier overtredingen krijgt ING in totaal een boete van 53.280 Australische dollar. Omgerekend is dat ruim 33.500 euro. Als ING in Australië een beursnotering had gehad was de boete tien keer zo hoog geweest.