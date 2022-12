Damrak krabbelt op na rentedreun centrale banken

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag wat op te krabbelen na de koersdreun die volgde op de renteverhogingen van de centrale banken. De Europese Centrale Bank, de Federal Reserve en de Bank of England schroefden deze week allemaal hun rentetarieven op in de strijd tegen de hoge inflatie.

De centrale bankiers gaven daarbij aan nog niet klaar te zijn met het verhogen van de rentes. Dat wakkerde de vrees aan dat de centrale banken daarmee een recessie zullen veroorzaken. Hogere rentetarieven remmen namelijk niet alleen de inflatie af maar zetten ook een rem op de economie.

De Europese beurzen eindigden daardoor donderdag flink lager. Zo zakte de AEX 3,2 procent tot 707,60 punten en verloren de graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen tot 3,3 procent. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex 2,3 procent lager op 33.202,22 punten. De brede S&P 500 daalde 2,5 procent en techbeurs Nasdaq leverde 3,2 procent in.

De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag ook overwegend verliezen zien. Vooral de Nikkei in Tokio kreeg een flinke tik en sloot de week 1,9 procent lager af. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,6 procent in de plus, mede dankzij berichten dat de Chinese overheid meer steun zal geven aan de noodlijdende vastgoedsector in het land.

Op het Damrak kondigde Aalberts aan dat topman Wim Pelsma in de tweede helft van 2023 vertrekt bij de industrieel toeleverancier. Pelsma begon in 1999 bij Aalberts en werd in 2012 benoemd tot topman. Het bedrijf is al gestart met de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter.

Unilever liet weten dat een juridisch conflict tussen het levensmiddelenconcern en dochterbedrijf Ben & Jerry is opgelost. De twee partijen lagen overhoop over de verkoop van de IsraĆ«lische activiteiten van Ben & Jerry’s en het recht van de Amerikaanse ijsmaker om zelf zeggenschap te hebben over ethische kwesties.

Het aandeel ASML zal mogelijk bewegen op een analistenrapport. De kenners van Baptista Research gaven de chipmachinemaker een houden-advies. Ook Ebusco staat in de belangstelling. De fabrikant van elektrische bussen onthult vrijdag zijn eerste lichtgewicht bus van 18 meter met een bereik van tot 700 kilometer.

De euro was 1,0658 dollar waard, tegen 1,0634 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 76,03 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 81,15 dollar per vat.