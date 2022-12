Inflatie, rente en recessie belangrijkste thema’s beursjaar 2023

Inflatie, rente en recessie zullen naar verwachting de belangrijkste thema’s blijven in 2023, dat volgens kenners opnieuw een slecht beursjaar dreigt te worden. Een soepele en sneller dan verwachte volledige heropening van de Chinese economie, na het loslaten van het zerocovidbeleid in dat land, zou in 2023 een mooie meevaller zijn. Een plotseling einde van de oorlog in Oekraïne zou de mooiste verrassing zijn in het nieuwe jaar.

“Het jaar 2022 moeten we maar weer snel vergeten”, zei Cees Smit, partner en algemeen directeur van de Amsterdamse broker en vermogensbeheerder Today’s Groep. “We hadden al verwacht dat het een mager beursjaar zou worden, maar het viel toch tegen. En ook komend jaar zal het niet veel beter worden. Zeker in het begin van 2023 zal het moeizaam gaan en zal de AEX-index de bodem van 630 punten weer gaan testen.”

Het blijft volgens Smit lastig om goede voorspellingen te doen. “Aan het begin van dit jaar was een van de belangrijkste thema’s nog om weg te blijven bij de grote vervuilers, maar die hebben juist in 2022 goed gepresteerd. Of grondstoffenbedrijven zoals olie- en gasconcern Shell het in 2023 opnieuw goed zullen doen hangt volgens hem af van “hoe diep de recessie zal worden en hoe snel China zich weet te herstellen”.

Ook Jos Versteeg, analist van InsingerGilissen, verwacht dat de eerste maanden van het nieuwe jaar moeilijk zullen blijven. “We zijn nog niet uit de ellende. Veel hangt af van China.”

De Chinese economie lijkt meer open te gaan na de versoepeling van het strenge coronabeleid. Maar dat vergt volgens Smit waarschijnlijk meer tijd dan verwacht. “De vaccinatiegraad is daar nog altijd zeer laag en het zal lastig worden om alles weer open te gooien. Als China wel sneller dan verwacht weer volledig in productie komt, dan zou dat een meevaller zijn.”

Toch ligt er volgens Smit een diepe recessie op de loer. “Ondanks dat de inflatie wat lijkt af te koelen nemen de financieringskosten door de hogere rentetarieven toe voor bedrijven. Ook zijn de loonkosten flink gestegen.” Versteeg en Smit zijn het erover eens dat de winst van bedrijven onder druk komt te staan.

Inflatie blijft volgens Versteeg het belangrijkste thema in 2023. “De grote vraag is: hoe hardnekkig blijven de prijsstijgingen en bij welke renteniveaus stoppen de centrale banken met het verhogen van de rentes om de inflatie te bestrijden? Na de volledige onderschatting van het inflatiegevaar aan het begin van 2022 lijken de centrale bankiers nu liever een recessie te veroorzaken dan de inflatie uit de hand te laten lopen.”

Een einde aan de oorlog in Oekraïne zou volgens Versteeg de mooiste verrassing zijn in het nieuwe jaar. “Vooral voor het menselijke leed onder de Oekraïners en voor de voedselvoorziening van de arme landen. Maar het ziet er niet naar uit dat er snel een einde komt aan de strijd.”