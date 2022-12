Shell opent in Rotterdam tankstation zonder fossiele brandstoffen

Shell heeft in Rotterdam zijn eerste Nederlandse tankstation zonder fossiele brandstoffen geopend. Op het Hofplein in het centrum van de stad kunnen automobilisten nu alleen terecht bij twaalf elektrische snelladers. Volgens het olie- en gasconcern is dit station het eerste in een serie van dit soort punten.

De benzinepomp op 500 meter van Rotterdam Centraal Station was er al sinds de jaren dertig. Volgens Shell wordt de Hofplein-rotonde vergroend en past dit laadpunt daarbij. “De pompen en ondergrondse brandstoftanks maakten zodoende plaats voor snelladers”, aldus het Britse concern bij de bekendmaking. Later wil Shell hier ook elektrische deelfietsen, scooters en auto’s gaan aanbieden.

Shell heeft in Nederland door het hele land ruim vijfhonderd tankstations, waarmee het bedrijf marktleider is.