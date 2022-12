Fugro maakt duikeling op het Damrak, Shell vindt weg omhoog

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter op het Damrak, wist maandag nauwelijks te herstellen na de stevige koersdalingen vorige week. Een koerswinst van zwaargewicht Shell (plus 2,1 procent) hield de index uit het rood. Bij de middelgrote bedrijven kelderde Fugro 23 procent. Beleggers schrokken van de onthulling door het tv-programma Pointer van KRO-NCRV. Daarin werd op basis van een vertrouwelijk politierapport gemeld dat de bodemonderzoeker betrokken was bij de dambreuk in Braziliƫ in 2019, waarbij 270 mensen om het leven kwamen.

Fugro zag een belangrijk deel van zijn beurswaarde verdampen door de vrees dat het bedrijf verantwoordelijkheid draagt voor de ramp. Het bedrijf voerde op de dag van de doorbraak boorwerkzaamheden uit in de bewuste dam, in opdracht van het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale. Deze werkzaamheden zouden aanleiding zijn voor de doorbraak van de instabiele dam. In een reactie zei Fugro dat het tv-programma een “eenzijdige en suggestieve kijk op de zaak” geeft.

De AEX sloot met een kleine plus van 0,1 procent op 700,71 punten. Vrijdag zakte de hoofdindex nog voor het eerst sinds 10 november even onder de 700 punten. De MidKap eindigde 0,3 procent lager op 921,77 punten, vooral door de koersval van Fugro. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent.

Verzekeraar Aegon ging, zonder duidelijke reden, 2,7 procent omhoog en eindigde bovenaan de AEX. Branchegenoot NN Group won 0,6 procent, ondanks een adviesverlaging door Berenberg. De chipbedrijven ASMI en Besi behoorden tot de grotere dalers met minnen van respectievelijk 2,5 en 1,5 procent. Nieuwkomer Exor eindigde 0,1 procent hoger. Het investeringsvehikel, onder meer eigenaar van voetbalclub Juventus, nam maandag de plaats in van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway die naar de MidKap degradeerde. Dit aandeel maakte een mooie entree bij de MidKappers met een plus van 3 procent, goed voor de eerste plek.

Beleggers hielden daarnaast de onderhandelingen in Brussel in de gaten. De Europese ministers van Energie praten daar opnieuw over een prijsplafond voor gas. De 27 regeringen kibbelen al weken over de noodzaak van een maximumgasprijs om de energierekening voor bedrijven en huishoudens betaalbaar te houden.

De euro was 1,0626 dollar waard, tegen 1,0602 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 75,74 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 80,23 dollar per vat.