Fugro onderuit op Damrak na betrokkenheid dambreuk Brazilië

Fugro ging maandag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Beleggers schrokken van de onthulling door het journalistieke platform Pointer van KRO-NCRV. Pointer meldde op basis van een vertrouwelijk politierapport dat de bodemonderzoeker betrokken was bij de dambreuk in Brazilië in 2019, waarbij 270 mensen om het leven kwamen.

Fugro zag 19 procent aan beurswaarde verdampen. De Nederlandse multinational was op de dag van de damdoorbraak bezig met boorwerkzaamheden in de bewuste dam, in opdracht van het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale. Deze werkzaamheden zouden volgens het politierapport de aanleiding zijn voor de doorbraak van de instabiele dam. Fugro verklaarde in een reactie aan Pointer volledig mee te werken aan het onderzoek van de Braziliaanse autoriteiten en in afwachting daarvan geen verder commentaar te kunnen geven.

De Europese beurzen krabbelden wat op na de zware koersverliezen van vorige week, die volgden op de renteverhogingen van de grote centrale banken. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de plus op 704,73 punten. Vrijdag zakte de hoofdindex nog voor het eerst sinds 10 november weer even onder de 700 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 923,49 punten door de koersval van Fugro. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent.

Sterkste stijger in de AEX was olie- en gasconcern Shell met een winst van dik 2 procent. Nieuwkomer Exor klom 1 procent. Het investeringsvehikel, onder meer eigenaar van voetbalclub Juventus, nam maandag de plaats in van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die naar de MidKap degradeerde. Verzekeraar NN Group won 0,5 procent ondanks een adviesverlaging door Berenberg. De informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer sloten de rij met minnen tot 0,4 procent.

Beleggers hielden daarnaast de onderhandelingen in Brussel in de gaten. De Europese ministers van Energie praten daar opnieuw over een prijsplafond voor gas. De 27 regeringen kibbelen al weken over de noodzaak van een maximumgasprijs om de energierekening voor bedrijven en huishoudens betaalbaar te houden.

De euro was 1,0631 dollar waard, tegen 1,0602 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 74,43 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 79,19 dollar per vat.