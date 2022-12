Musk moet volgens 58 procent stemmen aftreden als topman Twitter

Elon Musk moet volgens een door hem zelf opgezette poll aftreden als topman van Twitter. Bij het sluiten van de poll, na ruim 17,5 miljoen reacties, vindt bijna 58 procent van de stemmers dat hij dit moet doen. Op zijn Twitter-account had Musk zijn volgers de vraag voorgelegd of hij een stap terug moet doen als baas van het socialemediabedrijf.

In totaal kon er twaalf uur lang worden gestemd. Musk had toen hij met de poll over zijn positie begon, beloofd dat hij zich zou houden aan de uitslag. Vlak ervoor had de Tesla-topman en eigenaar van Twitter al aangekondigd dat voortaan voorafgaand aan alle grote beleidsbeslissingen bij het bedrijf een onlinestemming zal worden georganiseerd.

Of Musk ook daadwerkelijk gaat aftreden heeft hij vooralsnog niet bekendgemaakt. Op welke termijn hij zou willen aftreden heeft de miljardair ook nog niet laten weten. In antwoord op een tweet van een volger verklaarde Musk wel dat er nog “geen opvolger” voor hem klaarstaat.

Sinds Musk Twitter eerder dit jaar voor 44 miljard dollar kocht krijgt hij veel kritiek. Zo ontsloeg hij meer dan de helft van de medewerkers van het bedrijf en schorste hij recent tijdelijk de accounts van verschillende journalisten, werkzaam voor onder meer CNN en The New York Times. Musk stelde dat zij de veiligheid van zijn gezin in gevaar brachten door, soms indirect, over de locatie van zijn vliegtuig te schrijven. Hij herstelde de accounts nadat hij ook in dat kader een Twitter-poll had gelanceerd. Daarin vroeg hij gebruikers of hij de schorsing per direct of pas op een later moment moest opheffen. Een meerderheid van de twitteraars koos voor het eerste.

Musk is, behalve topman van Twitter en Tesla, ook de bestuursvoorzitter van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Sinds de overname van Twitter eind oktober krijgt hij kritiek omdat al zijn aandacht zou uitgaan naar de berichtendienst, terwijl zijn andere bedrijven zouden worden verwaarloosd.

Musk hield dit jaar al vaker polls op zijn platform om de mening van Twittergebruikers te peilen. Zo liet hij opgeschorte accounts herstellen en mocht de verbannen voormalige VS-president Donald Trump terugkomen op het platform na peilingen.

Beleggers reageerden positief op de uitslag van de poll. Het aandeel Tesla ging maandag tijdens de Amerikaanse voorbeurshandel bijna 5 procent omhoog. Tesla is dit jaar echter wel bijna 60 procent in elkaar gezakt op de beurs, onder meer door zorgen bij beleggers over de dure aankoop van Twitter door Musk. Om de overname te financieren heeft Musk dit jaar al meerdere keren voor miljarden aan aandelen Tesla verkocht. Daardoor is zijn vermogen fors gedaald en is hij sinds kort niet meer de rijkste man ter wereld.