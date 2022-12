Kritiek op Brussels plan voor betalen aan pomp voor CO2-uitstoot

De ANWB en autobrancheorganisatie BOVAG zijn zeer kritisch over het Brusselse plan om Europese automobilisten straks aan de pomp te laten betalen voor hun CO2-uitstoot. “Die groentaks leidt natuurlijk tot hogere brandstofprijzen. Dat betekent wat ons betreft dat de accijnzen in Nederland naar beneden moeten”, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Hij wijst erop dat accijnzen op brandstof in Europa nergens zo hoog zijn als in Nederland. “Die zullen dus naar beneden moeten om het autorijden betaalbaar te houden. We wachten af wat er gaat gebeuren en we zullen politici nauwgezet volgen op dit dossier”, stelt de zegsman.

Volgens het plan gaan inwoners van de Europese Unie aan de pomp en via hun gasrekening betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Om de kosten te drukken kunnen ze wel een beroep doen op een speciaal fonds, maar daar is nog veel onduidelijkheid over. Het plan zou vanaf 2027 in moeten gaan.

“Wat ons zorgen baart is dat er een neiging is om steeds meer te gaan normeren, straffen en te beprijzen”, zegt een woordvoerder van de BOVAG. “We zien vooral de stok, maar missen de wortel”. Hij pleit ervoor dat het geld dat opgehaald wordt met de nieuwe heffing terugvloeit naar de lidstaten, zodat daar “gerichte ingrepen” mee kunnen worden gedaan. “Je kan daar bijvoorbeeld elektrisch rijden en hernieuwbare brandstoffen goedkoper mee maken. De auto’s met een brandstofmotor zijn in 2035 niet ineens allemaal weg, dat kan niet. Er zijn synthetische brandstoffen, maar die zijn duur. Gebruik dat fonds zodat die mensen een stap kunnen maken om te verduurzamen”, aldus de zegsman.

Dit jaar stegen de brandstofprijzen in Nederland tot recordhoogte. De ANWB waarschuwde eerder al dat veel automobilisten hierdoor financieel knel komen te zitten.