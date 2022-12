Talpa en BNR teleurgesteld in uitspraak FM-frequenties, KINK blij

Mediaconcern Talpa en radiozender BNR zijn “teleurgesteld” dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep heeft besloten dat de landelijke FM-frequenties volgend jaar opnieuw verdeeld moeten worden. De herverdeling betekent bijvoorbeeld voor Talpa, bekend van Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica, dat het in elk geval een van de vier huidige vergunningen kwijtraakt.

De rechter zette in juli al een streep door het plan van de overheid om de huidige zendvergunningen met drie jaar te verlengen en besloot dat een herverdeling voor 1 september 2023 geregeld moet zijn. Daarop gingen verschillende Nederlandse radiostations in hoger beroep.

“We hadden gerekend op een andere uitkomst en zijn teleurgesteld dat het CBb het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat niet in stand houdt”, verklaart een woordvoerder van Talpa. “We gaan ons nu volledig richten op de veiling die komen gaat en zien dat met vertrouwen tegemoet.”

BNR hoopte eveneens op een andere uitkomst. Maar volgens Marc Adriani, hoofdredacteur van BNR, zit er niets anders op dan “weer naar voren te kijken”.

Radiozender KINK is wel tevreden met het vonnis. KINK, dat graag een FM-frequentie wil, betoogde in de zaak juist dat de noodverlenging van de zendervergunningen door de overheid disproportioneel was. Voor KINK betekent de herverdeling juist een kans op een FM-frequentie.

Qmusic reageert ook tevreden. Het radiostation en moederbedrijf DPG Media zijn volgens een eerdere verklaring al langer van “van mening dat een veiling, mits zorgvuldig voorbereid, het juiste besluit is voor een gezonde radiomarkt”.