Aandacht voor ABN AMRO op licht herstellend Damrak

De Amsterdamse beurs lijkt woensdag wat te herstellen van de recente koersverliezen, die werden veroorzaakt door de vrees voor een recessie. ABN AMRO zal daarbij mogelijk profiteren van een adviesverhoging. Analisten van AlphaValue/Baader schroefden het beleggingsadvies voor de bank op van verkopen naar kopen.

Ook de andere Europese beurzen koersen af op een positief begin van de nieuwe handelsdag nadat Wall Street een vierdaagse verliesreeks wist te doorbreken. Volgens gegevens van Bespoke Group hebben Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven tot nu toe 11,7 biljoen dollar aan marktwaarde verloren ten opzichte van het hoogste niveau op 3 januari dit jaar. De vijf grote techconcerns Apple, Microsoft, Amazon, Meta en Tesla namen daarvan meer dan 5 biljoen dollar voor hun rekening.

De Aziatische beurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zette de daling voort en eindigde 0,7 procent lager. De graadmeter zakte een dag eerder al 2,5 procent na een verrassende actie van de Bank of Japan. De Japanse centrale bank bepaalde namelijk dat de rente op staatsobligaties sterker mag oplopen dan voorheen. De stap wordt gezien als een mogelijke opmaat naar een verhoging van het rentetarief in Japan in 2023. De Bank of Japan heeft als enige grote centrale bank in de wereld de rente nog niet verhoogd.

Op het Damrak staat PostNL in de belangstelling na de kwartaalcijfers van de grote branchegenoot FedEx. De Amerikaanse pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht vanwege agressieve kostenverlagingen. De omzet viel wel wat tegen.

In Frankfurt zullen Adidas en Puma mogelijk bewegen op sterke resultaten van Nike. Het Amerikaanse sportartikelenmerk zag de verkopen afgelopen kwartaal flink stijgen en het aandeel werd in de nabeurshandel op Wall Street stevig hoger gezet. Nike was bij het WK voetbal in Qatar de grootste leverancier van voetbalshirts. Van de 32 deelnemende landen speelden er dertien met shirts van Nike. WK-winnaar Argentiniƫ speelde met shirts van Adidas.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend lager. De AEX daalde 0,5 procent tot 697,25 punten. Wall Street veerde licht op. De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,3 procent op 32.849,74 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent en techbeurs Nasdaq eindigde een fractie hoger.

De euro was 1,0611 dollar waard, tegen 1,0629 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 76,44 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 80,35 dollar per vat.