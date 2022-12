AEX-index sluit boven de 700 punten, Philips koploper

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag weer boven de grens van 700 punten gesloten. Philips was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak. Beleggers reageerden positief op de testresultaten van de slaapapneu-apparaten van het zorgtechnologieconcern. Volgens Philips blijkt daaruit dat de risico’s op gezondheidsklachten bij gebruikers van de eerste generatie zogeheten Dreamstation-apparaten “zeer klein” zijn.

De AEX eindigde met een koerswinst van 1,8 procent op 709,58 punten. Dinsdag sloot de hoofdindex voor het eerst sinds 9 november onder de 700 punten. De MidKap won 2,1 procent tot 942,38 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2 procent.

Philips ging 5,7 procent vooruit. Het bedrijf moest 5,5 miljoen slaapapneu-apparaten vervangen vanwege problemen met het isolatieschuim, waarvan deeltjes zouden kunnen afbrokkelen. Twee derde van de apparaten die Philips moet vervangen zijn van het type Dreamstation. De hele terugroepactie voor de apparaten ligt volgens het bedrijf op schema om begin 2023 te worden afgerond.

De positieve testresultaten zijn een opsteker voor Philips, dat dit jaar circa 60 procent van zijn beurswaarde zag verdampen. Vorig jaar, toen de problemen met de beademingsapparatuur aan het licht kwamen, raakte het bedrijf al bijna een derde aan waarde kwijt.

Ook winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was in de bovenste regionen van de AEX te vinden met een winst van 4,2 procent. De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi werden tot 2,9 procent hoger gezet. Alle hoofdfondsen sloten in het groen.

In de MidKap gingen fitnessketen Basic-Fit en apothekentoeleverancier Fagron aan kop met winsten tot 4,8 procent. ABN AMRO klom 2,5 procent, na een koopadvies door AlphaValue/Baader. Kunstmestproducent OCI bungelde onderaan bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 0,4 procent.

In Frankfurt stegen de Duitse sportmerken Adidas en Puma tot wel 9,5 procent na sterke resultaten van concurrent Nike. Het Amerikaanse sportmerk zag de verkopen afgelopen kwartaal flink stijgen en maakte een koerssprong op Wall Street. In Londen klom sportkledingketen JD Sports ruim 6 procent.

De euro was 1,0610 dollar waard, tegen 1,0629 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 77,87 dollar. Brentolie werd ook 2,2 procent duurder, op 81,74 dollar per vat.