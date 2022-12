Duitse overheid niet akkoord met bonussen voor top Lufthansa

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa kreeg woensdag harde kritiek van de Duitse regering vanwege een plan om bonussen uit te keren aan bestuurders. Het concern moest tijdens de coronacrisis van de ondergang gered worden met financiƫle steun van de overheid.

Dat Lufthansa toch voor miljoenen aan bonussen wil uitdelen “ziet de regering graag anders”, zei een regeringswoordvoerder. Volgens hem is dit in strijd met de bestaande overeenkomst. De regering gaat dan ook met het bedrijf in gesprek over de plannen. De zegsman geeft daarbij aan dat er “interessante juridische kwesties opgehelderd moeten worden”.

Lufthansa leed in 2020 en vorig jaar enorme verliezen doordat er veel minder gevlogen werd als gevolg van de coronapandemie. Om een faillissement af te wentelen kreeg de maatschappij 9 miljard euro uit een overheidssteunfonds. Daardoor werd de overheid voor 20 procent eigenaar. Inmiddels heeft Lufthansa de lening terugbetaald en heeft de Duitse regering haar aandelen in het bedrijf verkocht.

Zakenkrant Handelsblatt schreef eerder deze week dat hoge bestuurders van Lufthansa miljoenenbonussen tegemoet kunnen zien voor 2021 en 2022. De raad van commissarissen van Lufthansa had hier toestemming voor gegeven, ook al stemden enkele personeelsvertegenwoordigers tegen.