H&M haalt Justin Bieber-collectie uit de schappen na ophef

Winkelketen H&M heeft artikelen met daarop het gezicht van Justin Bieber uit de winkel gehaald nadat de zanger zich eerder kritisch had uitgelaten over de verkoopwaar. Volgens Bieber was hij niet gevraagd om toestemming om plaatjes van zijn hoofd op onder meer T-shirts, truien en tassen te zetten.

Naar eigen zeggen heeft de Zweedse winkelketen “de juiste procedures” gevolgd met betrekking tot het vragen van toestemming, “maar uit respect voor de samenwerking en Justin Bieber hebben we de artikelen verwijderd”.

De Canadese zanger liet eerder op social media weten dat het “troep” was wat H&M verkocht en dat hij niet had ingestemd met de verkoop ervan. Hij drukte zijn volgers op het hart om de spullen niet te kopen.