Indonesië kondigt exportverbod bauxiet aan

Indonesië verbiedt volgend jaar de export van bauxiet, kondigde president Joko Widodo aan. Het Zuidoost-Aziatische land is de op vijf na grootste exporteur van het erts voor de productie van aluminium. De ingreep kan op de korte termijn de prijzen opdrijven voor het veelgebruikte metaal, dat onder andere in drankblikjes, koelkasten en vliegtuigen zit.

Het exportverbod gaat in de tweede helft van 2023 in. Jokowi, zoals de Indonesische president ook wel wordt genoemd, hoopt dat daarna meer bauxiet in eigen land wordt verwerkt. Daardoor blijft “de toegevoegde waarde in het land, ten behoeve van de vooruitgang en welvaart van het volk”, zei hij via videosite YouTube.

Het is niet de eerste protectionistische ingreep van Indonesië onder Jokowi en zal volgens hem zelf ook niet de laatste zijn. Eerder beperkte hij de uitvoer van nikkel, een belangrijke grondstof voor bijvoorbeeld accu’s van elektrische auto’s. De Wereldhandelsorganisatie oordeelde na een klacht van de Europese Unie dat Indonesië internationale regels over vrijhandel schond. Jakarta is tegen die beslissing in beroep gegaan.

Indonesië, de grootste economie van Zuidoost-Azië, wil zijn natuurlijke hulpbronnen meer en meer binnen de eigen landsgrenzen verwerken in plaats van ze direct te verkopen aan het buitenland. Eerder deze maand verklaarde Jokowi dat Indonesië niet streeft naar een volledig open economie, omdat zo’n model de groei van bijvoorbeeld Latijns-Amerikaanse landen decennialang op achterstand zou hebben gezet.