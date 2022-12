AEX-index krabbelt wat op richting lang kerstweekeinde

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag wat op te krabbelen na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers maken zich op voor een lang weekeinde. Maandag zijn de Europese beurzen gesloten vanwege de viering van tweede kerstdag. In Londen wordt vrijdag slechts een halve dag gehandeld in aanloop naar de kerstdagen en blijft de beurs tot en met dinsdag 27 december dicht.

De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag wel omlaag in navolging van de verkoopgolf op Wall Street. Beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse economie en de arbeidsmarkt wakkerden de vrees aan dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten tot ver in het nieuwe jaar zal blijven verhogen. De Nikkei in Tokio sloot de week af met een min van 1 procent.

In Japan bleek dat de inflatie in november verder is toegenomen tot 3,7 procent. Dat is het hoogste niveau sinds december 1981. De Bank of Japan heeft als enige van de grote centrale banken in de wereld het rentetarief nog niet verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Wel zorgde de BoJ eerder deze week voor commotie met het besluit om de rente op staatsobligaties sterker te laten oplopen dan voorheen. Die stap wordt gezien als een mogelijke opmaat naar een eerste renteverhoging in 2023.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een kleine openingswinst van 0,3 procent. De hoofdindex zakte een dag eerder 1,3 procent, maar wist daarbij net boven de belangrijke grens van 700 punten te sluiten. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens met kleine winsten openen.

Heijmans kondigde aan als één van in totaal zes zogeheten voorkeursleveranciers de uitbreiding en verzwaring van het hoogspanningsnet van Tennet in Nederland te mogen uitvoeren. Deze overeenkomst heeft een looptijd van acht jaar en een totale contractwaarde voor de leveranciers van 800 miljoen euro.

Galapagos maakte bekend dat medisch directeur Dr. Walid Abi-Saab heeft besloten om het biotechnologiebedrijf te verlaten. Ook legt hij per 31 december 2022 zijn functie als lid van het directiecomité neer. Abi-Saab zal tot 31 mei 2023 wel bij Galapagos blijven om een soepele overgang te waarborgen. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van 2023 een nieuwe medisch directeur en directielid te hebben gevonden. Tot die benoeming zal topman Paul Stoffels optreden als hoofd van de onderzoeksafdeling.

De euro was 1,0606 dollar waard, tegen 1,0585 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 78,17 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 81,49 dollar per vat.