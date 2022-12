Bank mag vertrouwen op notarisverklaring bij anti-witwascontroles

Banken zijn bij hun anti-witwascontroles verlost van een dilemma rond rekeningen van notariskantoren. Bij het opvragen van informatie over rekeningen die notarissen aanhouden voor cliënten liepen banken vaak aan tegen de geheimhoudingsplicht van notarissen. Nu is afgesproken dat een verklaring van de notaris over zijn of haar eigen anti-witwasonderzoek naar dit geld afdoende is, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Om witwassen of de financiering van terrorisme tegen te gaan, zijn banken verplicht om na te gaan wat de herkomst is van het geld dat op rekeningen van cliënten staat. Maar vanwege de geheimhoudingsplicht is dat lastig bij zogeheten derdengeldrekeningen van notariskantoren, waar geld op staat dat niet van de notaris of het kantoor zelf is.

Nu is besloten dat de bank niet langer zelf onderzoek hoeft te doen naar het geld op die derdengeldrekeningen, maar mag vertrouwen op de verklaring die een notaris daarover afgeeft. Die oplossing kwam er na overleg van de NVB met toezichthouder de Nederlandsche Bank en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Financiën. Notarissen moeten iedere keer dat ze zo’n verklaring afgeven melden bij de toezichthouder voor hun branche, het Bureau Financieel Toezicht.

Het is banken er veel aan gelegen om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het tegengaan van witwassen. Wegens tekortkomingen bij controles op mogelijke criminele geldstromen troffen ING en ABN AMRO al schikkingen met het Openbaar Ministerie van honderden miljoenen euro’s. Het OM verdenkt ook Rabobank van zulke nalatigheden, bleek eerder deze maand.