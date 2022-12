Philips en Arcelor aan kop in AEX, RELX en Wolters enige dalers

De AEX-index op het Damrak krabbelde vrijdag op na de forse verliesbeurt een dag eerder. Zorgtechnologieconcern Philips en staalfabrikant ArcelorMittal stonden bovenaan, terwijl dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer de enige dalers waren. Beleggers deden het verder rustig aan in aanloop naar het lange weekeinde. Maandag zijn de Europese beurzen gesloten vanwege de viering van tweede kerstdag.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 703,27 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder nog dik 1 procent, maar wist net boven de belangrijke grens van 700 punten te blijven. De MidKap steeg 0,9 procent tot 941,73 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

De Londense FTSE-index klom 0,2 procent. In het Verenigd Koninkrijk wordt vrijdag slechts een halve dag gehandeld in aanloop naar de kerstdagen en blijft de beurs tot en met dinsdag 27 december dicht.

Philips kreeg er ruim 3 procent bij. Het zorgtechnologieconcern kent een slecht beursjaar met een koersverlies van bijna 60 procent door de problemen met zijn beademingsapparatuur. Deze week kwam het bedrijf echter met positief nieuws. Testresultaten van de slaapapneu-apparaten tonen volgens Philips aan dat de risico’s op gezondheidsklachten bij gebruikers “zeer klein” zijn.

ArcelorMittal volgde met een winst van 2,6 procent. Verlichtingsbedrijf Signify en verfconcern AkzoNobel klommen tot 1,7 procent. RELX en Wolters Kluwer daalden 0,2 procent. In de MidKap ging maaltijdbezorger Just Eat Takeaway aan kop met een plus van 3,6 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van 1,9 procent.

Galapagos won 0,3 procent. Medisch directeur Walid Abi-Saab heeft besloten om het biotechnologiebedrijf te verlaten. Ook legt hij per 31 december 2022 zijn functie als lid van het directiecomité neer.

Bij de kleinere bedrijven klom Heijmans 3,5 procent. De bouwer mag als één van in totaal zes zogeheten voorkeursleveranciers de uitbreiding en verzwaring van het hoogspanningsnet van Tennet in Nederland uitvoeren. De totale contractwaarde voor de leveranciers bedraagt 800 miljoen euro.

Op de oliemarkt reageerden handelaren op het dreigement van Rusland om minder olie op te pompen uit protest tegen de maximumprijs die veel westerse landen hebben ingesteld voor Russische olie. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 79,18 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 82,61 dollar per vat. De euro was 1,0620 dollar waard, tegen 1,0585 dollar een dag eerder.