Winsten van bedrijven in derde kwartaal hoger dan vorig jaar

De winsten van niet-financiële ondernemingen waren in het derde kwartaal flink hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten. Het statistiekbureau becijferde een totale brutowinst van 84,5 miljard euro, wat 9 miljard euro meer is dan in de zomer van 2021. Sinds het CBS in 1999 begon met het bijhouden van dit cijfer was de winst van niet-financiële bedrijven nog nooit zo hoog.

De brutowinst kan worden gesplitst in operationele winst, dus de winst die met de kernactiviteiten wordt behaald, de winsten van buitenlandse dochters en de overige winst. De operationele winst bedroeg 59,9 miljard euro en ging vooral bij energiebedrijven, de luchtvaart, reisbureaus en bedrijven die overnachtingen aanbieden omhoog. Ook uitzendbureaus deden het veel beter nu de arbeidsmarkt krap is.

De winst van buitenlandse dochterondernemeningen steeg vooral bij de petrochemische industrie. Die profiteerde van de hoge prijzen voor olie, gas en afgeleide producten. De overige winsten gingen omlaag.

Door de hogere winsten betaalden bedrijven ook meer belasting dan in het derde kwartaal van 2021. In totaal kon de overheid op 2,4 miljard euro extra rekenen. De bedrijven gaven 7,8 miljard euro meer uit aan dividend dan een jaar eerder en investeerden 2,7 miljard euro extra.