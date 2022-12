Albert Heijn stopt definitief met PostNL-punten

Albert Heijn stopt volledig met zijn servicepunten voor het afhalen of verzenden van PostNL-pakketten. Op dit moment hebben nog 27 winkels van de supermarktketen zo’n pakketpunt, maar volgens het bedrijf zijn klanten voldoende geholpen met kluizen waar ze zelf door hen bestelde pakketten uit kunnen halen.

De laatste PostNL-pakketpunten verdwijnen gefaseerd, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van vakblad Distrifood. Op het moment dat Albert Heijn de filialen verbouwt, haalt het bedrijf ook de pakketpunten weg.

De beslissing gaat alleen over de winkels in handen van Albert Heijn zelf. Franchisenemers, die als zelfstandige supermarktondernemers de formule van de landelijke keten volgen, mogen zelf beslissen of ze hun PostNL-punt willen houden.

Albert Heijn sneed in 2016 al fors in het aantal pakketpunten. Toen gaf de supermarktketen aan dat de werkdruk voor baliemedewerkers fors was toegenomen. Ook zou het niet overal rendabel zijn om in supermarkten een dienst op te zetten waarbij klanten pakketten kunnen afhalen of verzenden.

Eerder kondigde Albert Heijn aan de komende twee jaar bij zevenhonderd grotere winkels pakketkluizen te plaatsen. Die kluizen vervangen ook de afhaalpunten voor pakketten van webwinkel bol.com, dat net als Albert Heijn een bedrijf van Ahold Delhaize is. Voor de pakketkluizen werkt de supermarktketen samen met Budbee, een Zweedse concurrent van PostNL.