Champagne en bubbelwijnen in trek, meer vraag naar alcoholvrij

Mensen slaan weer flink in met champagne, cava, prosecco en andere bubbel- en mousserende wijnen om het glas te heffen op oud en nieuw na twee jaren met coronabeperkingen. Alcoholvrije varianten worden steeds populairder bij het proosten met familie of vrienden op de jaarwisseling. Dat komt naar voren uit een rondgang langs verschillende grote slijterijen en supermarkten.

Volgens Gall & Gall, de grootste slijterij van Nederland, is de vraag naar alcoholvrije bubbels zelfs groter dan ooit. “Sinds corona zien we dat er thuis meer champagne of een andere bubbel gedronken wordt en dat die trend is blijven hangen. Bubbels zijn populair en natuurlijk met name met oud en nieuw. De alcoholvrije bubbel is erg in trek”, laat een woordvoerder van Gall & Gall, onderdeel van Ahold Delhaize, weten.

Bij slijterij Mitra wordt een “opvallende stijging” in het alcoholvrije segment waargenomen. Ook stelt Mitra dat de verkoop van bubbels en mousserende wijnen zoals ieder jaar laat op gang komt. “De grootste verkoop vindt bij ons altijd plaats in de laatste paar dagen van het jaar. We zien dat men vooral prosecco koopt. Ook de goedkopere bubbels en mousserende wijnen zoals bijvoorbeeld cava zijn populair dit jaar.”

De supers doen eveneens goede zaken met de verkoop voor de jaarwisseling. “Over het algemeen zien we dat een bubbel bij het kerstdiner en op oudjaarsavond populair blijft. We merken daarnaast dat een grotere groep consumenten aandacht heeft voor prijs”, zegt Jumbo.

Ook bij Lidl loopt de verkoop goed. “Wij zien dat de verkopen van bubbels goed gaan en dat met name champagne in trek is. Na twee jaar corona wordt oud en nieuw weer goed gevierd en daar hoort een bubbeltje bij”, geeft de supermarktketen aan.

Bij Plus is de verkoop van champagne ongeveer gelijk aan vorig jaar. “We zien wel dat we veel meer cava verkopen. Dit wordt op dezelfde manier als champagne gemaakt en is qua prijs aantrekkelijker.”