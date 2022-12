Italiaanse premier hekelt EU-ban op verbrandingsmotor in 2035

De Italiaanse regering ziet niets in het verplichte afscheid van benzine- of dieselauto’s in 2035 dat de Europese Unie heeft afgesproken. Die deadline is “onredelijk” en schadelijk voor de maakindustrie in Italië, verklaarde minister-president Giorgia Meloni tegenover de pers.

De EU heeft zich ten doel gesteld in 2035 zeker 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Onderdeel van de vergroeningsplannen is een verbod op de verkoop van nieuwe personenauto’s met een verbrandingsmotor.

Maar premier Meloni, die een uiterst rechtse coalitie aanvoert, kondigde aan dat ze haar bezwaren tegen het verbod “krachtig” zal uiten.

De auto-industrie in Italië, thuisland van Fiat, is goed voor ruim 268.000 directe banen, stelt de nationale belangenvereniging ANFIA. Vooral Italiaanse fabrikanten van luxe sportwagens zoals Ferrari en Lamborghini hebben moeite met de overstap op elektrisch rijden.

Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) erkende onlangs dat de overstap van verbrandingsmotoren naar elektrisch aangedreven auto’s een risico is voor de arbeidsmarkt.