Hyundai en Kia omhoog in Seoul, rest beurzen Azië gesloten

Autobedrijven Hyundai en Kia stonden maandag bij de grootste stijgers op de beurs in Seoul. Een mogelijkheid voor niet-Amerikaanse bedrijven die niet in de Verenigde Staten produceren om toch in aanmerking te komen voor subsidies in de VS, zorgde voor een opgelaten stemming bij beleggers in Zuid-Korea.

Amerikaanse kopers van elektrische auto’s kunnen tot 7500 dollar subsidie krijgen, maar dan moet hun auto wel in de VS zijn gemaakt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën kunnen ook buitenlandse auto’s in aanmerking komen, mits ze geleaset worden aan Amerikaanse consumenten. Hyundai steeg 4,3 procent op dat bericht, zusterbedrijf Kia dikte 3,7 procent aan.

Ook Samsung SDI, de batterijenproducent van het Samsung-concern, en LG Energy Solution deden het goed. Die beide producenten van accu’s voor elektrische auto’s gingen tot 2,4 procent omhoog.

Ondanks de Amerikaanse hoop voor elektrische auto’s, ging de Kospi-index in Seoul omlaag. De beursgraadmeter daalde 0,5 procent.

Elders in Azië bleven de beurzen nog gesloten na de jaarwisseling. Onder meer in Tokio, Hongkong, Shanghai, Singapore en Australië was dat het geval.