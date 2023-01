Productie industrie daalde in december, dieptepunt lijkt in zicht

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie nam in december weer af. Zo werd er minder geproduceerd en kwamen er minder nieuwe orders binnen, meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) in haar maandelijkse rapportage over de stand van de industrie. Maar de afnames waren minder sterk dan de afgelopen maanden.

De zogeheten inkoopmanagersindex ging in december omhoog naar 48,6 van 46 in november. Dat betekent dat de bedrijvigheid nog wel afnam, want pas boven een score van 50 is er sprake van groei.

De daling van de productie, de derde maandelijks afname op rij, werd door ondernemers toegeschreven aan minder orders, personeelstekorten en het afbouwen van de voorraden. De levertijden van veel goederen liepen dan ook op, al was de stijging slechts gering.

Volgens sectoreconoom industrie Albert Jan Swart van ABN AMRO is de bodem vermoedelijk in zicht. “Het aantal nieuwe orders neemt wel nog steeds af, maar dus in veel mindere mate dan in november. De vraag naar investeringsgoederen, zoals machines, nam zelfs weer licht toe.”

Swart benadrukt dat de meeste industriĆ«le ondernemers positieve verwachtingen hebben over 2023, met uitzondering van de meest energie-intensieve sectoren. Zo denken ondernemers dit jaar meer te produceren dan in het voorbije jaar. “Ook groeide de werkgelegenheid in het hoogste tempo sinds augustus.”