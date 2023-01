Frankrijk wil meer steun van energiebedrijven voor bakkers

De Franse overheid wil dat energiebedrijven meer doen om bakkerijen te helpen met de hoge energierekening. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. Hij heeft later op de dag een ontmoeting met energieleveranciers om te praten over de zaak.

Le Maire zei dat de overheid de instrumenten heeft om de bedrijven te dwingen tot meer steun aan bakkers. Hij gaf niet aan om wat voor middelen het gaat en welke energiebedrijven worden bedoeld.

“De staat zal zijn bakkers niet in de steek laten. De Franse staat zal zijn deel doen om bakkers te helpen. Energieleveranciers moeten hun bijdrage leveren”, aldus Le Maire. Hij verklaarde dat de ongeveer 33.000 bakkerijen in Frankrijk binnenkort een brief van de overheid zullen ontvangen met daarin details over de hulp die ze kunnen krijgen.

Premier Elisabeth Borne zei eerder op de dag dat bakkerijen mogelijk meer tijd krijgen om hun belastingen en energierekeningen te betalen.

Vanwege de hoge energieprijzen zijn veel Franse bakkers in financiële problemen gekomen. In november werd nog bekend dat de Franse baguette volgens de VN-organisatie Unesco tot het cultureel werelderfgoed behoort. Er worden in het land dagelijks naar schatting 10 miljoen baguettes gegeten.