Grote Nederlandse afvaardiging naar techbeurs CES in Las Vegas

Deze week daalt de techwereld weer neer in Las Vegas waar traditiegetrouw de technologiebeurs CES wordt gehouden. Ook Nederland is daar vertegenwoordigd met tientallen start-ups die zich in twee door de overheid gesponsorde Nederlandse paviljoenen presenteren.

De Nederlandse bedrijven gaan mee met een handelsmissie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) benadrukt dat de hele techwereld op CES samenkomt. Ook Techleap-ambassadeur prins Constantijn benadrukt dat de show een manier is om te kijken hoe er gereageerd wordt op de ideeën van start-ups. Daarbij kunnen daar makkelijk internationale contacten gelegd worden.

De Nederlandse bedrijven die naar de show gaan zijn heel divers. Zo maakt AgXeed uit het Noord-Limburgse Oirlo zelfrijdende landbouwvoertuigen, ontwikkelde het Amsterdamse CarbonX een duurzamer materiaal voor banden en heeft Søvn uit Utrecht een wearable gemaakt die tandenknarsen opmerkt en helpt verminderen.

Daarnaast zijn er softwarebedrijven die kunstmatige intelligentie inzetten om bijvoorbeeld voedselverspilling tegen te gaan (WasteWatchers en Orbisk uit Utrecht en het Enschedese OneThird) of om spraak van mensen met schade aan hun stembanden kan omzetten in hun eigenlijke stemgeluid (Whispp uit Leiden).

Verder is Lightyear een blikvanger. De Helmondse maker van elektrische auto’s met zonnepanelen zegt met nieuws te komen over zijn eerste massamodel, de Lightyear 2. Ook toont Lightyear de 0, zijn eerste, duurdere auto die momenteel al in productie is.

Sowieso laten automakers zich steeds vaker zien op CES, waar de beurs eerder vooral gericht was op techbedrijven als Microsoft, Samsung en Sony en computerproducenten als Acer en Dell. Die zijn ook nu nog aanwezig, maar Volkswagen plaatste ook al een bericht op Instagram om zijn komst naar de beurs aan te kondigen. Dat bedrijf zegt een nieuwe elektrische auto te laten zien. Ook Hyundai en Kia zijn aanwezig in Las Vegas.

Officieel duurt CES van donderdag tot en met zondag. Veel grote bedrijven geven al eerder presentaties over nieuwe producten die ze op de techbeurs laten zien.