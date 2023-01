Techrally stuwt AEX naar hoogste niveau sinds half december

De AEX-index op het Damrak ging dinsdag verder omhoog na het sterke begin van 2023 en tikte tussentijds het hoogste niveau sinds 15 december aan. Alle hoofdfondsen stonden opnieuw in het groen, waarbij vooral de tech- en chipbedrijven stevige koerswinsten lieten zien. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML kregen er tot 3,7 procent bij en techinvesteerder Prosus klom dik 4 procent. Maandag veerde de AEX al 1,8 procent op, na een teleurstellend beursjaar 2022.

De beurzen in China en Londen, die maandag nog gesloten waren, begonnen eveneens hoger aan het nieuwe jaar. En ook op Wall Street lijken beleggers optimistisch gestemd terug te keren na het lange weekeinde.

De AEX boekte rond het middaguur een winst van 1,8 procent op 713,44 punten. De graadmeter eindigde afgelopen jaar op 689 punten. De MidKap klom 1,6 procent tot 960,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,3 procent. Londen maakte een inhaalslag en steeg 2,1 procent.

Prosus profiteerde van een sterke start van de beurshandel in Hongkong. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, steeg daar ruim 3 procent. Unibail-Rodamco-Westfield klom 0,9 procent, na een koerswinst van ruim 4 procent op maandag. Het vastgoedconcern heeft de verkoop van de Amerikaanse winkelcentra Westfield Trumbull en Westfield South Shore afgerond. Unibail is al enige tijd bezig zijn aanwezigheid in de VS te verminderen.

In de MidKap steeg Air France-KLM 2,6 procent. Vakbonden bij KLM willen dat er op Europees niveau regels komen rond vluchten vanuit China. Volgens de bonden zijn er zorgen bij KLM-personeel over het grote aantal besmettingen in China. De EU-lidstaten praten woensdag over een gezamenlijke aanpak. Beijing verklaarde dat de reisbeperkingen die sommige landen al hebben opgelegd onacceptabel zijn en tegenmaatregelen te overwegen.

Bij de kleinere bedrijven klom TIE Kinetix 3,6 procent. Het softwarebedrijf heeft afgelopen kwartaal voor een recordbedrag van 6 miljoen euro aan orders ontvangen.

In Londen zakte Cineworld 6 procent. De noodlijdende Britse bioscoopuitbater verklaarde geen afzonderlijke bezittingen te verkopen en geen gesprekken te hebben gevoerd met de Amerikaanse concurrent AMC Entertainment over de verkoop van zijn bioscopen. De fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce steeg 6 procent dankzij een koopadvies door investeringsbank Jefferies.

De euro was 1,0538 dollar waard, tegen 1,0656 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 79,42 dollar. Brentolie werd ook 1,1 procent goedkoper, op 84,93 dollar.