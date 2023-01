ANVR praat nog met Schiphol over schade, rechtszaak blijft optie

De reisbranche is nog steeds in overleg met Schiphol over de geleden schade door de problemen op de luchthaven afgelopen jaar. Die moet Schiphol vergoeden, zei ANVR-voorzitter Arjan Kers donderdag tijdens de nieuwjaarsborrel van de branchevereniging. “De schade bij reisbedrijven is fors, maar de reissector wist met klantgerichtheid en creativiteit de schade voor Schiphol sterk te beperken”, aldus Kers. “Wat overblijft moet Schiphol vergoeden. Zo niet, dan komt er een rechtszaak.” Kers voegde toe dat de juridische weg niet zijn voorkeur heeft. “Maar die gaan we niet uit de weg.

De ANVR is momenteel nog in gesprek met Schiphol over de afwikkeling van de geleden schade door reisorganisaties, laat adjunct-directeur Walter Schut van de organisatie weten. Hij heeft “alle vertrouwen” dat beide partijen er uit gaan komen, vermoedelijk nog in de eerste drie maanden van dit jaar.

Vanaf de meivakantie vorig jaar zuchtte Schiphol door personele problemen onder de grote hoeveelheden reizigers die na twee jaar corona weer wilden vliegen. De luchthaven beperkte daardoor het aantal reigers dat vanaf juli dagelijks kon vertrekken. Voor dit jaar hoopt Schiphol die beperkingen weer op te kunnen heffen, gaf interim-directeur Ruud Sondag van de luchthaven al aan.

“Halverwege januari horen we meer over de prognose van Schiphol,” zegt Kers. “Ook voor wat betreft het aantal reizigers dat in de zomerperiode via die luchthaven kan reizen.” Van vakantiegangers is er alweer de nodige vraag voor de zomer, merkt de ANVR. Wel boeken mensen nu eerder dan vorig jaar toen er vanwege coronaperikelen langer onduidelijkheid was.