Franse energieleveranciers verlagen prijzen voor kleine bedrijven

Energieleveranciers in Frankrijk gaan de prijzen voor kleine bedrijven verlagen. De Franse president Emmanuel Macron had druk uitgeoefend om veranderingen aan te brengen in “excessieve” prijscontracten. Onder meer bakkerijen in Frankrijk zullen profiteren van de lagere tarieven.

De Franse minister van Financiƫn Bruno Le Maire had vrijdag urenlang overleg met energieleveranciers over de kwestie. De prijsverlaging zal gelden voor ongeveer 600.000 kleine bedrijven in Frankrijk waaronder dus bakkers. Le Maire had eerder al gezegd dat energiebedrijven meer moesten doen om bakkers en andere kleine ondernemingen te helpen met de hoge energiekosten.

“Wanneer iedereen het eens wordt over een volgende stap, bereiken we nationale solidariteit en eerlijke maatregelen om onze economie te beschermen”, aldus Le Maire. “De energieleveranciers hebben de boodschap van de president duidelijk begrepen.”

Frankrijk telt ongeveer 33.000 kleine bakkerijen en door de hoge energieprijzen zijn veel bakkers in financiƫle problemen gekomen. Dat heeft geleid tot protesten in Frankrijk.