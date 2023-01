Grootste chipmaker begint inflatiepijn consument te voelen

’s Werelds grootste chipfabrikant, TSMC, heeft in december minder omzet geboekt dan een maand eerder. De halfgeleidersector zit momenteel in zwaar weer doordat de vraag naar laptops en smartphones afzwakt, nu de hoge inflatie consumenten in hun portemonnee raakt. De belangrijkste chipleverancier voor Apple wist zich door zijn schaalgrootte en technologische voorsprong tot nu toe nog aan die malaise te onttrekken, maar lijkt nu ook te worden geraakt.

De omzet van de belangrijke klant van chipmachinemaker ASML daalde in december met bijna 14 procent ten opzichte van november. Ten opzichte van vorig jaar nam de omzet wel met zo’n 24 procent toe. Het Taiwanese bedrijf zal donderdag de volledige resultaten over het vierde kwartaal bekendmaken.

Persbureau Bloomberg becijferde alvast op basis van de maandcijfers van het bedrijf dat de omzet in het vierde kwartaal met 43 procent is gestegen tot 625,5 miljard Taiwanese dollar (ruim 19 miljard euro). Dat is minder dan analisten hadden voorspeld. Het zou voor het eerst zijn in twee jaar dat TSMC niet voldoet aan de analistenverwachtingen.

Dat wijst erop dat zelfs TSMC, met zijn technologie- en schaalvoordelen, niet kan ontsnappen aan de wereldwijde afname van de bestedingen van consumenten door de stijgende rentetarieven en hoge inflatie. De chipfabrikant verlaagde vorig jaar al zijn investeringsplannen met ongeveer 10 procent tot 36 miljard Amerikaanse dollar (zo’n 34 miljard euro) en sommige analisten verwachten dat het bedrijf de investeringsplannen in 2023 verder zal uitstellen.

TSMC staat ook onder druk om de geografische spreiding van zijn chipproductie te vergroten en werkt samen met regeringen van de VS en Japan aan nieuwe fabrieken in die landen. De VS en Japan zijn sterk afhankelijk van de chips van TSMC en willen dat het Taiwanese bedrijf een deel van zijn productie naar het buitenland verplaatst. Dat komt door de dreiging dat China de eilandstaat binnenvalt. China houdt al geruime tijd militaire oefeningen rond Taiwan, dat door Beijing als een afvallige provincie wordt beschouwd.