Greenwheels ziet gebruik deelauto’s flink toenemen

Nederlanders maken steeds meer gebruik van deelauto’s, merkt ook Greenwheels. Het deelautobedrijf zag het aantal gebruikers vorig jaar met meer dan de helft oplopen. Daarbij nam de gereden afstand met een vijfde toe. Eerder deze week meldde branchegenoot SHARE NOW ook al een forse groei.

Volgens Greenwheels, naar eigen zeggen marktleider in Nederland, is Amsterdam de stad waar mensen het meest gebruikmaken van deelauto’s. Daar rijden inmiddels 848 Greenwheels-wagens rond. Ook buiten de Randstad is er meer vraag naar deelauto’s ontstaan. Greenwheels zette vorig jaar bijvoorbeeld zijn eerste deelauto’s neer in Culemborg, Winsum en Bodegraven.

In totaal zijn er 378 nieuwe auto’s geplaatst door het bedrijf, waardoor het wagenpark is gegroeid tot meer dan 2500 wagens. Hoeveel mensen er vorig jaar precies in die auto’s stapten, is niet naar buiten gebracht.

Greenwheels wijst in een verklaring verschillende oorzaken aan van de toenemende populariteit. Na de roerige coronajaren zit ook het zakelijk segment weer in de lift, merkt de onderneming bijvoorbeeld op. Ook de gestegen kosten van autobezit spelen waarschijnlijk een rol. “Nog niet eerder betaalden particulieren en bedrijven zo veel voor het bezitten van een auto en stegen benzine- en dieselprijzen naar recordhoogte”, stelt Greenwheels-directeur Andrew Berkhout.

SHARE NOW beroept zich erop marktleider in Europa te zijn. De in Berlijn gevestigde onderneming is in ons land actief in Amsterdam en zag haar auto’s daar de helft meer kilometers maken dan een jaar eerder, werd eerder deze week al bekend. Het aantal Nederlandse klanten van SHARE NOW is het afgelopen jaar met een derde gestegen.