Huurplatform: plannen ingrijpen huizenmarkt maken huren duurder

Plannen om de huurwoningmarkt te reguleren zorgen ervoor dat verhuurders huizen verkopen en de woningen die overblijven duurder worden. Zo werden huurwoningen in de vrije sector in de vier grote steden volgens woningplatform Pararius eind vorig jaar duurder, net als in enkele middelgrote steden.

Over het algemeen werden vrijesectorwoningen juist 1,1 procent goedkoper in het laatste kwartaal, meldde Pararius eerder donderdag in zijn huurmonitor. Maar de steden, waar meer huurhuizen in handen van beleggers zijn, gingen tegen die trend in.

Een nieuwe huurder voor een huis in Amsterdam legde 25,75 euro neer per maand per vierkante meter, bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. Van de middelgrote steden was de stijging het grootst in Hoofddorp. Een huurhuis kostte 19,47 euro per vierkante meter, een kwart meer vergeleken met de laatste drie maanden van 2021.

“In grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam neemt het huuraanbod in snel tempo af”, constateert Pararius-directeur Jasper de Groot. “Vanuit de markt vernemen we dat veel particuliere verhuurders zich momenteel genoodzaakt voelen om hun huurwoningen te verkopen omdat verhuren straks niet meer rendabel is. Tegelijkertijd neemt de vraag alleen maar toe en dit maakt dat de prijzen op stedelijk niveau flink stijgen.”

Volgens Pararius spelen verhuurders in op belastingmaatregelen van de overheid, de zelfwoonplicht in sommige gemeenten en de aankondiging van woonminister Hugo de Jonge om vanaf 2024 meer huurwoningen in de vrije sector te laten vallen onder het puntenstelsel. De meeste huurwoningen mogen volgens het stelsel maximaal 1000 euro kosten bij het afsluiten van een nieuw contract.

Verhuurders willen deze maatregelen voor zijn en besluiten daarom huizen te verkopen. Dat doen ze zodra het kabinet een nieuwe maatregel aankondigt, aldus een woordvoerster. Als voorbeeld noemt ze de vermogensbelasting die het kabinet vorig jaar april aankondigde. Het kabinet wil vanaf 2025 jaarlijks belasting heffen over de werkelijke opbrengst van het vermogen, waaronder huuropbrengsten. Stijgingen en dalingen van de waarde van huizen vallen hier ook onder.

Sinds een jaar mogen gemeenten wijken aanwijzen waar ze een zelfwoonplicht willen laten gelden, de opkoopbescherming. Kopers mogen alleen nieuwbouwhuizen kopen om er zelf in te wonen, verhuren mag alleen met een vergunning.