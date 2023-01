Makelaars NVM verwachten dat prijsdalingen tijdelijk zijn

De prijsdalingen op de huizenmarkt houden vermoedelijk niet lang aan. Dat verwachten althans de makelaars van de NVM. In doorsnee geven zij aan dat die verder zal afvlakken. In het vierde kwartaal van vorig jaar daalde de prijs met 3,7 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dat was al een kleinere afname dan in het derde kwartaal.

Voorzitter Lana Gerssen van de vakgroep Wonen van de NVM noemt de prijsdalingen “een gezonde correctie op iets wat niet gezond was”. “De ergste oververhitting lijkt uit de woningmarkt te zijn verdwenen.” Dat ziet ze ook terug in andere zaken dan de prijs.

Zo staan woningen volgens de cijfers van de makelaarsvereniging ook wat langer te koop. In het slotkwartaal van vorig jaar ging het om gemiddeld 64 dagen, terwijl dat een jaar eerder nog 45 dagen was. Ook wordt er minder vaak overboden, al gebeurde dat nog altijd bij 45 procent van de verkochte woningen. Maar in het tweede kwartaal van vorig jaar piekte het aandeel boven de vraagprijs verkochte woningen op 82 procent.

“Het aanbod stijgt en de markt lijkt wat evenwichtiger”, concludeert Gerssen dan ook. Maatregelen om de gekte op de woningmarkt tegen te gaan zoals het verplichte biedlogboek, zijn dan ook “een beetje ingehaald door de ontwikkelingen”, aldus Gerssen. “Omdat er nu al een prijsdaling gaande is, zal het wat langer duren voor we weten wat voor effect die hebben op de prijs van koopwoningen.