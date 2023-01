Schoonmaakapp Helpling failliet

Schoonmaakapp Helpling is failliet verklaard door de rechter. Een melding in het Centraal Insolventieregister bevestigt berichtgeving hierover door Het Parool. Volgens de krant lukte het Helpling niet om overeind te blijven door een eerdere gerechtelijke uitspraak dat het bedrijf eigenlijk een uitzendbureau is. Dit betekende dat de schoonmakers die via het platform werken bijvoorbeeld recht hebben op doorbetaling van loon als ze ziek zijn.

Helpling is een app waarmee huishoudens een schoonmaker kunnen inhuren. De onderneming beschouwde de schoonmakers als zelfstandige ondernemers. Vakbond FNV spande samen met een schoonmaakster jaren terug al een rechtszaak aan om hiertegen in verzet te gaan.

De kantonrechter vond in 2019 nog dat Helpling de schoonmakers niet als werknemers hoefde te behandelen. Maar in september 2021 haalde FNV wel zijn gelijk. Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dat de schoonmakers moeten worden behandeld als uitzendwerkers en ook de rechten hebben die daarbij horen.

De rechter heeft nu een curator aangesteld om het bankroet af te wikkelen.