Verkopen autoconcern Volkswagen hard omlaag door chiptekorten

Het Duitse autoconcern Volkswagen, waartoe ook merken als Audi, Škoda en Porsche behoren, heeft vorig jaar aanzienlijk minder voertuigen verkocht als gevolg van de chiptekorten die de productie verstoorden. Het was het derde jaar op rij dat de verkopen daalden, waardoor Volkswagen met zijn verkoopcijfers uitkwam op het laagste niveau in elf jaar.

Alles bij elkaar werden er ongeveer 8,3 miljoen wagens afgeleverd. Dat is 7 procent minder dan een jaar eerder. Azië, inclusief het Pacifisch gebied maar exclusief China, was de enige regio waar het concern groei liet zien. In de rest van de wereld gingen de verkopen omlaag.

Wanneer wordt gekeken naar de vele merken die onder de Volkswagen-paraplu vallen, dan valt op dat de meest luxe merken wel wisten te groeien. Porsche leverde bijvoorbeeld 309.884 auto’s af, een stijging van bijna 3 procent ten opzichte van 2021. Ook Lamborghini en Bentley deden het beter dan een jaar eerder, al ging het relatief maar om een klein aantal wagens.

Hoofdmerk Volkswagen zag de verkoop met een kleine 7 procent teruglopen tot ruim 4,5 miljoen voertuigen en Audi eindigde met ruim 1,6 miljoen verkochte exemplaren 4 procent onder het niveau van 2021. Bij Seat/Cupra en Škoda was sprake van minnen van dik 18 en bijna 17 procent.

Het concern groeide wel met zijn elektrische modellen. Daarvan werden er vorig jaar wereldwijd meer dan 572.000 aan de man gebracht, oftewel 26 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee was 6,9 procent van alle auto’s die Volkswagen verkocht elektrisch. Een jaar eerder ging het nog om 5,1 procent van het totaal.

Dit aandeel moet komende tijd in rap tempo verder toenemen. Volkswagen wil dat in 2023 ongeveer 11 procent van de verkochte auto’s elektrisch is. In 2025 zou dit voor ongeveer een vijfde van de wagens moeten gelden.