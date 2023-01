Vervuiling van de Schelde kost Franse suikerproducent miljoenen

De Franse suikerproducent Tereos moet een boete en een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 10 miljoen euro voor vervuiling van de Schelde. Door een dijkbreuk bij de fabriek in het Noord-Franse Thun-Saint-Martin in 2020 stroomden miljoenen liters suikerbietenbezinksel die rivier in, ook richting België. Daardoor stierven duizenden vissen.

Het bezinksel onttrok het zuurstof aan het rivierwater waardoor de vissen niet langer konden ademen. In België werd daarop 50 tot 70 ton dode vis gevonden, in Frankrijk ruim 13 ton. De overheid in Wallonië sprak van een “milieuramp”. Tereos moet het Waalse gewest nu 8,9 miljoen euro schadevergoeding betalen voor de aangerichte “ecologische schade”. Volgens de rechtbank is Tereos nalatig geweest bij het onderhoud van de dijk. Daarbovenop komt een boete van 500.000 euro.

De advocaat van Tereos voerde tijdens de rechtszaak aan dat de Nederlandse Antea Group, verantwoordelijk voor de controle van de opslagbassins, niet op tijd aan de bel had getrokken.