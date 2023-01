Wall Street omlaag ondanks prijsdalingen in december

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager aan de handelsdag begonnen nadat uit nieuwe cijfers naar voren was gekomen dat de Amerikaanse inflatie in december op maandbasis negatief was. Het leven was voor Amerikanen in december iets goedkoper dan in november, waarmee de inflatie in de grootste economie ter wereld verder is afgekoeld ten opzichte van een maand eerder.

Beleggers hopen nu dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar minder sterk hoeft te verhogen om de inflatie te bestrijden. Maar ze lijken hier niet gerust op. Elektriciteit werd ten opzichte van november namelijk nog wel duurder, net als gas. Ook voedsel werd nog altijd duurder.

De Dow-Jonesindex noteerde door de aanhoudende rentevrees kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de min op 33.800 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent tot 3941 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,1 procent tot 10.815 punten.

American Airlines steeg een kleine 6 procent. De luchtvaartmaatschappij schroefde zijn winstverwachting voor het vierde kwartaal stevig op dankzij het sterke herstel van de vraag naar vliegreizen. Ook verwachten de luchtvaartmaatschappijen in de VS donderdag weer normaal te kunnen vliegen na een computerstoring een dag eerder. Disney won verder ruim 2 procent. Het entertainmentconcern heeft Mark Parker, uitvoerend voorzitter van sportmerk Nike, benoemd tot nieuwe voorzitter.

Automaker Tesla zakte bijna 3 procent. Volgens persbureau Bloomberg zijn de uitbreidingsplannen van Tesla bij de fabriek in Shanghai vertraagd. Volgens ingewijden maken de Chinese autoriteiten zich zorgen over het feit dat Tesla-topman Elon Musk ook de eigenaar is van satellietinternetbedrijf Starlink. De auto’s van Tesla zijn echter niet uitgerust met Starlink-apparatuur, waarmee gebruikers de China internetcensuur zouden kunnen omzeilen.

Bed Bath & Beyond zette de opmars voort en won ruim 13 procent. De huishoudelijke winkelketen steeg een dag eerder al bijna 69 procent nadat topvrouw Sue Gove liet weten meer kosten te willen besparen door mensen te ontslaan en winkels te sluiten. Het concern waarschuwde eerder deze maand dat het mogelijk faillissement moet aanvragen omdat het er slecht voor staat.

De euro was 1,0815 dollar waard, tegen 1,0755 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 78,98 dollar per vat. Brentolie kostte ook 2 procent meer, op 84,29 dollar per vat.