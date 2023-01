Chinese economie groeide in 2022 in laagste tempo in decennia

De Chinese economie groeide in 2022 in het op een na laagste tempo sinds de jaren 70. De op één na grootste economie ter wereld kampte afgelopen jaar nog met de gevolgen van het strenge coronabeleid, dat de productie en consumptie in het land onder druk heeft gezet.

Het Chinese bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor de economische groei, steeg vorig jaar met 3 procent, meldt het Chinese statistiekbureau. Dat is het slechtste economische cijfer sinds de krimp van 1,6 procent in 1976, met uitzondering van het door de coronapandemie geteisterde jaar 2020. In 1976 overleed Mao Zedong, de grondlegger en eerste leider van de Volksrepubliek China.

De groei in 2022 viel wel hoger uit dan de 2,7 procent die economen hadden verwacht. In het laatste kwartaal groeide de economie met 2,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Economen hadden hier gerekend op een groei van 1,6 procent.

In 2021 groeide de economie nog met ruim 8 procent, na een groei van 2,2 procent in het eerste coronajaar 2020. Beijing had zichzelf een groeidoel gesteld van 5,5 procent voor 2022, maar dat werd ondermijnd door het strikte zerocovidbeleid dat het grootste deel van het jaar van kracht was. China begon begin vorige maand met het opheffen van de strenge coronamaatregelen na protesten in het land tegen het beleid, maar het land heeft sindsdien een enorme piek in het aantal coronabesmettingen.

Economen rekenen op een sterker herstel in de komende maanden nu de consumentenbestedingen aantrekken en de malaise op de huizenmarkt afneemt. Economen gepolst door persbureau Bloomberg verwachten dat de groei dit jaar zal versnellen tot 4,8 procent. Sommige grote banken, zoals Morgan Stanley, Bank of America en Citigroup verwachten daarbij dat de groei rond de 5,5 procent of hoger zal uitkomen.

Naast het economische groeicijfer werden ook andere macro-economische cijfers over december bekendgemaakt. Zo bleek dat de winkelverkopen, een belangrijke indicator van de consumentenbestedingen, vorige maand met 1,8 procent zijn gedaald, terwijl economen uitgingen van een veel grotere daling. Ook de industriële productie nam in december met 1,3 procent sterker toe dan verwacht.