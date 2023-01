Goldman Sachs daalt op Wall Street na tegenvallende resultaten

Goldman Sachs is dinsdag gedaald op Wall Street na tegenvallende resultaten van de zakenbank. Die boekte afgelopen kwartaal minder winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Vooral bij het zakenbankieren kampte Goldman Sachs met flink lagere resultaten. Ook topman David Solomon van de bank moest toegeven dat dit “niet de resultaten zijn waar we naar streven”. Het aandeel werd kort na opening 2,5 procent lager gezet.

Branchegenoot Morgan Stanley presteerde in het vierde kwartaal wel beter dan verwacht dankzij een sterke omzetgroei van de activiteiten op het gebied van vermogensbeheer en hogere rente-inkomsten. Dat aandeel steeg 4,7 procent.

De aandelenbeurzen in New York gingen licht omlaag. Na het lange weekeinde in de Verenigde Staten bleef de aandacht dus vooral gericht op de bankensector. Vrijdag kwamen de grote Amerikaanse financiƫle banken JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America en Wells Fargo al met resultaten over het afgelopen kwartaal.

Beleggers verwerkten daarnaast nog het economische groeicijfer van China. De op een na grootste economie ter wereld groeide afgelopen jaar sterker dan verwacht, maar liet wel de traagste groei in decennia zien. Dat kwam doordat het strikte zerocovidbeleid het grootste deel van het jaar nog van kracht was in het land. In december begon China met het opheffen van de strenge coronamaatregelen na protesten tegen dat beleid.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een min van 0,5 procent op 34.143 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 3996 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 11.053 punten.

Tesla steeg 4 procent. Analisten van investeringsbank Jefferies verlaagden het koersdoel voor het aandeel. Het koopadvies voor de fabrikant van elektrische auto’s bleef wel gehandhaafd.

Farmaceut Pfizer kampte met een adviesverlaging door Wells Fargo en verloor 1,9 procent. Whirlpool zakte 3,5 procent na tegenvallende omzetcijfers over het vierde kwartaal van de Amerikaanse witgoedproducent.

Alibaba verloor 1 procent. De activistische investeerder Ryan Cohen heeft volgens zakenkrant The Wall Street Journal een belang opgebouwd in het Chinese webwinkelconcern en roept het bedrijf op om meer eigen aandelen in te kopen.

De euro was 1,0866 dollar waard, tegen 1,0822 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 80,98 dollar. Brentolie kostte 2,4 procent meer op 86,46 dollar per vat.