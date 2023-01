Kleine plusje voor AEX, Philips flink omlaag door verkoopadvies

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een klein plusje gesloten. Beleggers bleven wat terughoudend na de sterke rally die begin dit jaar werd ingezet. Het aandeel Philips ging stevig omlaag bij de hoofdfondsen op het Damrak door een verkoopadvies van de Zwitserse bank UBS voor het zorgtechnologieconcern.

De AEX eindigde uiteindelijk 0,1 procent hoger op 748,81 punten. Ook op maandag bleef de hoofdgraadmeter bij het slot dicht bij huis. De MidKap steeg 0,6 procent tot 1003,57 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent. De Londense FTSE zakte 0,1 procent.

Philips bungelde onderaan bij de hoofdfondsen met een min van 6,2 procent. Volgens analisten van UBS is de recente opmars van het aandeel niet gerechtvaardigd vanwege alle risico’s voor Philips door de problemen met de slaapapneuapparaten van het bedrijf. In de afgelopen vier weken ging de koers van Philips met ruim een kwart omhoog.

De chipfondsen ASMI en Besi stonden ook bij de verliezers in de AEX met minnen tot 1,6 procent, onder druk van verkoopadviezen door de Britse bank Barclays. Analisten van Barclays zeiden daarbij voorkeur te geven aan sectorgenoten STMicroelectronics en Infineon die allebei plussen tot 1,4 procent in Parijs en Frankfurt optekenden.

Unilever had op zijn beurt te kampen met een verkoopadvies van de Duitse private bank Bernstein en daalde 0,8 procent. Sterkste stijger in de AEX was betalingsverwerker Adyen (plus 2,1 procent), gevolgd door staalproducent ArcelorMittal die er 1,5 procent bij kreeg.

In de MidKap stond laadpalenmaker Alfen bovenaan met een winst van 5,6 procent. Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 won vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen 9,5 procent. Analisten van ABN AMRO en Kepler Cheuvreux verhoogden hun koersdoelen voor het aandeel.

Ocado zakte bijna 9 procent in Londen, na tegenvallende omzetcijfers over het vierde kwartaal. De Britse onlinesupermarkt handhaafde wel zijn verwachtingen voor heel 2022, maar waarschuwde voor een winstdaling in de eerste helft van het boekjaar 2023.

De euro was 1,0787 dollar waard, tegen 1,0822 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 80,10 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 85,68 dollar per vat.