Meer mensen sluiten zich aan bij vakbond, vooral jongeren

Het aantal mensen dat zich aansluit bij een vakbond is de laatst tijd flink gegroeid. Vakbonden FNV en CNV zagen de afgelopen maanden een flinke stijging van hun ledenaantal. Opvallend is de toename van het aantal jongeren.

FNV kreeg sinds september iedere maand meer dan 4000 nieuwe aanmeldingen, in november waren het er meer dan 6000. De vakbond spreekt van “een recordmaand”. Vooral in de leeftijdsgroep onder de 35 jaar is de aanwas groot. “We zien vooral nieuwe leden komen uit sectoren waar we actie hebben gevoerd en waar de vakbond samen met de leden een vuist maakt voor een goede cao”, laat een woordvoerder weten.

Ook CNV zag de afgelopen tijd een flinke toename. In november en december steeg het aantal inschrijvingen bij de vakbond met 32 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Onder de nieuwe leden bevinden zich ook bij CNV opvallend veel mensen onder de 45 jaar. Ook ziet de vakbond een toename van het aantal vrouwen dat zich aanmeldt. Absolute aantallen heeft de bond niet.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin heeft de flinke instroom onder meer te maken met de gestegen inflatie. “Werknemers willen compensatie voor de hoge inflatie maar zien tegelijkertijd dat loonsverhoging er niet zomaar komt. Daar moet je iets voor doen. Door zich te verenigen hopen ze op resultaat.”