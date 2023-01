De Nederlandse cannabisteler Bedrocan breidt uit naar Denemarken. De onderneming, die al bijna twintig jaar medicinale cannabis levert, bouwt in het ten zuiden van Kopenhagen gelegen Køge een vestiging voor het kweken en verpakken van cannabis.

Bedrocan denkt door de stap beter te kunnen voldoen aan de toenemende internationale vraag naar zijn producten. In Nederland mag het bedrijf alleen leveren aan het Bureau voor Medicinale Cannabis. Via die overheidsorganisatie zijn Bedrocans producten op recept verkrijgbaar bij de apotheek. Maar in Denemarken kan het bedrijf rechtstreeks zakendoen met andere commerciële partijen.

In Nederland heeft de onderneming al twee productielocaties in Emmeloord en Veendam. Ook heeft Bedrocan onder meer een laboratorium in Amsterdam. Voor de nieuwe vestiging in Denemarken neemt Bedrocan ongeveer veertig medewerkers in dienst. De onderneming spreekt van een “aanzienlijke toename van de productiecapaciteit”, maar geeft verder geen cijfers.