Procter & Gamble boekt minder winst na prijsverhogingen

Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Procter & Gamble, bekend van talloze producten als Oral-B-tandpasta, Head & Shoulders-shampoo, Pampers-luiers en scheermesjes van Gillette, heeft in het afgelopen kwartaal minder winst geboekt. Ook de omzet nam licht af, nadat de branchegenoot van Unilever de prijzen in alle productcategorieƫn gemiddeld op jaarbasis met 10 procent verhoogde in de laatste drie maanden van vorig jaar.

Procter & Gamble heeft, net als andere sectorgenoten, de afgelopen maanden meerdere prijsverhogingen doorgevoerd om de stijgende kosten van onder meer transport, grondstoffen en lonen te dekken. Verder had het concern last van de duurdere Amerikaanse dollar. Hoewel de prijsstijgingen van dagelijkse consumptiegoederen met minder weerstand zijn ontvangen in vergelijking met die van andere producten, zag Procter & Gamble de verkoopvolumes met 6 procent dalen in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar.

De totale omzet daalde met 1 procent tot 20,8 miljard dollar en viel daarmee iets hoger uit dan analisten hadden verwacht. Ongunstige wisselkoersen hadden daarbij een negatieve impact van 6 procent op de omzet. Zonder dat effect, en ook zonder de invloed van onder meer overnames, nam de omzet met 5 procent toe. De nettowinst daalde tot 3,9 miljard dollar, van 4,2 miljard dollar een jaar geleden.

Topman Jon Moeller sprak van solide resultaten, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Het bedrijf verhoogde ook de omzetverwachting voor het hele boekjaar. Het concern denkt nu dat de jaaromzet ongewijzigd zal blijven of met 1 procent zal dalen. Eerder werd gerekend op een daling tussen de 1 en 3 procent. Vanwege de hogere grondstofkosten blijft de winstprognose ongewijzigd op een groei van 0 tot 4 procent.