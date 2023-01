Vastgoedbeleggingen eind vorig jaar op laagste niveau sinds 2014

Gestegen rentes drukken zwaar op de waarde van kantoren, bedrijfsgebouwen en ander commercieel vastgoed. Beleggers trekken zich ook steeds meer terug uit die markt, meldt de Nederlandse afdeling van vastgoedadviseur CBRE. Sinds 2014 ging er niet zo weinig geld naar vastgoedbeleggingen als in het laatste kwartaal van 2022

De vastgoedbeleggingen in de laatste drie maanden van vorig jaar bedroegen volgens CBRE Nederland 4,2 miljard euro. Dat is 40 procent minder dan in dezelfde periode in 2021. Over heel 2022 daalde het in kantoren, bedrijfsgebouwen en huurwoningen belegde bedrag met 5 procent.

De waarde van beleggingen in commercieel vastgoed is voor het eerst sinds 2013, toen de kredietcrisis nog speelde, over de volle breedte van de markt gedaald. Afhankelijk van de categorie gaat het om afnames van 5 tot 30 procent. Kantoren en logistiek vastgoed lieten de sterkste dalingen zien. Ook beleggingswoningen daalden in waarde, maar minder hard.

Grote boosdoener zijn de rentes, die door de acties van centrale banken tegen de hoge inflatie in een jaar tijd hard zijn gestegen. Voordat de rentes begonnen te stijgen was het rendement op vastgoedbeleggingen al laag, doordat de prijzen in de voorgaande periode hard waren opgelopen. Dat zorgt ervoor dat een beperkte stijging van de rentes al hard op de prijzen drukt.

Beleggingen op de woningmarkt liepen ook om een andere reden terug. Het kabinet wil de huurprijzen van meer huurwoningen reguleren, wat voor meer terughoudendheid zorgt.