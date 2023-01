WOZ-waarde dit jaar gemiddeld 17 procent hoger

De WOZ-waarde van woningen is aanzienlijk gestegen, terwijl de huizenprijzen de afgelopen maanden daalden. Gemiddeld is de woningwaarde die gemeenten aanhouden voor belastingen met 17 procent gestegen op jaarbasis, meldt de Waarderingskamer.

Dat er nog sprake is van een stijging, komt doordat gemeentes de WOZ-waarden voor dit jaar baseren op verkoopcijfers voor woningen rond 1 januari 2022. Voorafgaand aan die datum stegen huizen nog hard in prijs en pas later in 2022 begonnen de prijzen te zakken.

De Waarderingskamer houdt toezicht op het vaststellen van WOZ-waarden door gemeentes. De instantie benadrukt dat de daadwerkelijke stijging van de WOZ-waarde per woning en gemeente verschilt. Dat hangt ook af van het type woning en de status van het onderhoud.

Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde onder andere om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (ozb) huizenbezitters moeten betalen. Die belasting stijgt niet altijd even hard mee met de WOZ-waarde, want de ozb is een percentage van die vastgestelde waarde dat gemeenten zelf mogen aanpassen.