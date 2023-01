AEX krabbelt op, aandacht voor AkzoNobel na cijfers concurrent

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag wat op te krabbelen na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers schuiven de zorgen over een mogelijke recessie door de renteverhogingen van de centrale banken even aan de kant en trekken zich op aan positieve signalen uit China. Volgens de Chinese autoriteiten is het ergste van de coronagolf in het land achter de rug. Dat zorgde voor optimisme over de heropening van de Chinese economie op de Aziatische aandelenmarkten.

AkzoNobel zal mogelijk bewegen op de resultaten van zijn concurrent PPG. De Amerikaanse verffabrikant bracht donderdag na de slotbel op Wall Street de kwartaalcijfers naar buiten. PPG kampte in het vierde kwartaal nog met een zwakke economische activiteit in Europa en China. Het bedrijf verwacht dat die situatie in het eerste kwartaal nog zal aanhouden, maar ziet vanaf het tweede kwartaal een verbetering in die twee markten.

Beleggers verwerken ook de resultaten van Netflix. De Amerikaanse streamingdienst wist in het vierde kwartaal veel meer gebruikers te trekken dan verwacht. Volgens Netflix kwamen er in de afgelopen periode bijna 7,7 miljoen nieuwe klanten bij.

De AEX-index koerst af op een kleine openingswinst, na de daling van 1,8 procent op donderdag. Ook de andere Europese beurzen lijken licht hoger te beginnen. In Tokio ging de Nikkei met een plus van 0,6 procent het weekeinde in. De beurs in Shanghai noteerde in aanloop naar een lange vakantieweek 0,7 procent in de plus en de Hang Seng-index won 1,5 procent. In China begint op zondag 22 januari het Chinees Nieuwjaar. De Chinese aandelenmarkten zijn vanwege de viering daarvan volgende week de hele week dicht. Ook de beurs in Hongkong blijft een aantal dagen gesloten.

Op het Damrak kwam Beter Bed met omzetcijfers. De beddenverkoper zag de omzet afgelopen kwartaal met 3,5 procent stijgen op jaarbasis. Over heel 2022 groeide de omzet met dik 7 procent. Topman John Kruijssen sprak van solide resultaten ondanks de uitdagende omstandigheden door de hoge inflatie en het lage consumentenvertrouwen.

In de chipsector verwerken beleggers het nieuws dat Nederland en Japan dicht bij een overeenkomst zijn met de Verenigde Staten over een beperking van de export van chiptechnologie naar China. Volgens persbureau Bloomberg kunnen de exportrestricties van Nederland en Japan tegen het einde van deze maand afgerond worden.

De euro was 1,0827 dollar waard, tegen 1,0804 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 80,76 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 86,41 dollar per vat.