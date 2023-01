Ryanair neemt extra cabinepersoneel aan om sterke vraag reizen

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat in eigen land tweehonderd extra cabinewerkers aannemen om zo te kunnen voldoen aan de sterke vraag naar vliegreizen in de komende zomer. Het bedrijf gaat daarvoor een groot wervingsevenement houden bij zijn hoofdkantoor nabij Dublin.

Topman Michael O’Leary van Ryanair zei onlangs nog dat de vraag naar vliegtickets erg sterk is, ondanks de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnt. Volgens O’Leary werden in de afgelopen weken zelfs recordverkopen behaald bij tickets voor reizen in het voorjaar en de zomer, met name naar zonbestemmingen zoals Spanje en Portugal.

Ryanair heeft al aangekondigd de capaciteit voor de zomerperiode te gaan vergroten. Het nieuwe cabinepersoneel moet daarbij gaan helpen.