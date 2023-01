Onderzoek: veel kantoorpanden hebben niet het juiste energielabel

Meer dan de helft van de kantoren in Nederland heeft nog niet het wettelijk verplichte energielabel C of beter, terwijl dit sinds begin dit jaar verplicht is, meldt onderzoeksbureau Taskforce Label A.

Sinds 1 januari is het voor de meeste kantoorgebouwen verplicht om minimaal een energielabel C te hebben. Zonder dit label mag een kantoor niet meer worden gebruikt. Deze labelverplichting werd al jaren geleden bekendgemaakt.

Volgens de onderzoekers is het aantal kantoren dat aan de label-C-verplichting voldoet wel bijna verdubbeld het afgelopen jaar. Ze stellen ook vast dat zo’n 18.000 kantoren nog een energielabel slechter dan D hebben. Dit komt overeen met meer dan 250.000 werkplekken. “Het energieverbruik van deze kantoren ligt gemiddeld meer dan twee keer zo hoog als panden met een A-label”, aldus Taskforce.

Uit een analyse van vastgoedorganisatie CBRE op verzoek van Nieuwsuur bleek eind vorig jaar dat slechts 55 procent van de kantoorpanden van de Rijksoverheid voldoet aan de nieuwe regelgeving. Zo heeft 15 procent van de panden een energielabel D of slechter. Van 30 procent van de Rijkskantoren is helemaal geen energielabel bekend. A is het beste label op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid, G het slechtste.